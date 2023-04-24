Бажина Мария Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бажин Карп Абрамов
Рождение ребёнка
21.02.1850 ст.
Сын: Бажин Иван Карпов
Отец ребёнка: Бажин Карп Абрамов
Шадрина, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121164#169
Смерть
Неизвестно