Бажина Мария Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бажина Мария Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бажин Карп Абрамов

Рождение ребёнка
21.02.1850 ст.

Сын: Бажин Иван Карпов

Отец ребёнка: Бажин Карп Абрамов

Шадрина, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121164#169
Смерть
Неизвестно

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