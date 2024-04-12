Суров Михаил Федоров
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1795
Дата смертиПосле 1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Дарья Михайлова
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Упоминание
1819
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.1281 (1819) | Исповедные ведомости Николаевской церкви села Лужки 1819
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса Михайлова
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
ф.607, оп.1, д.1272 (1810, 1814,1815,1817) | Именные ведомости Николаевской церкви, села Лужки Рузкого уезда Московской губернии 1810, 1814,1815,1817 гг.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Иванова
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1819
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)