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Суров Михаил Федоров

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Вычислено 1795

Дата смерти

После 1819

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1770 г.р.

Мать

Около 1770 г.р.

Жена

Около 1790 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795

Отец: Суров Федор Большой Александров

Мать: Сурова Акилина Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Дарья Михайлова

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Упоминание
1819
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.1281 (1819) | Исповедные ведомости Николаевской церкви села Лужки 1819
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса Михайлова

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.607, оп.1, д.1272 (1810, 1814,1815,1817) | Именные ведомости Николаевской церкви, села Лужки Рузкого уезда Московской губернии 1810, 1814,1815,1817 гг.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1819
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
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