Давыдкина Евфимия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдкина Евфимия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.11.1884 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.?.1874 ст.

Сын: Давыдкин Стефан Иванович

Отец ребёнка: Давыдкин Иван Михайлович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.01.1880 ст.

Дочь: Агапия Ивановна

Отец ребёнка: Давыдкин Иван Михайлович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.06.1882 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Давыдкин Иван Михайлович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдкин Иван Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
14.11.1884 ст.
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
От ... Горячки
Похороны
16.11.1884 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
На приходском кладбище
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