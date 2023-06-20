Давыдкина Евфимия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.11.1884 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.?.1874 ст.
Отец ребёнка: Давыдкин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
30.01.1880 ст.
Дочь: Агапия Ивановна
Отец ребёнка: Давыдкин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
24.06.1882 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Давыдкин Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.11.1884 ст.
От ... Горячки
Похороны
16.11.1884 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
На приходском кладбище