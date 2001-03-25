Екимов Петр Иннокентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екимов Петр Иннокентьевич

Место рождения

с. Усть Тараса, Боханский р-он, Иркутская обл, СССР

Дата рождения

25.08.1920

Дата смерти

25.03.2001

Пол

Мужской

Отец

Мать

1890 г.р.

Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1920

Отец: Екимов ?

Мать: Шишкина Федосия Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.03.2001
Причина смерти: Болезнь

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