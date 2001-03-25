Екимов Петр Иннокентьевич
Место рожденияс. Усть Тараса, Боханский р-он, Иркутская обл, СССР
Дата рождения25.08.1920
Дата смерти25.03.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1920
Отец: Екимов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.03.2001
Причина смерти: Болезнь