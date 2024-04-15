Зятькова Аграфена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зятькова Аграфена Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Зятьков Спиридон Иванович

Отец ребёнка: Зятьков Иван Потапович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Аграфена Ивановна

Отец ребёнка: Зятьков Иван Потапович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зятьков Иван Потапович

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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