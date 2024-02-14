Газизова Гайнижихан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Газизова Гайнижихан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Газизова) Зайнаб

Отец ребёнка: Газизов Газетдин

Рождение ребёнка
1913

Сын: Газизов Аюп

Отец ребёнка: Газизов Газетдин

Рождение ребёнка
1914

Сын: Газизов Шогаеп

Отец ребёнка: Газизов Газетдин

Рождение ребёнка
15.07.1915

Сын: Газизов Юсуп

Отец ребёнка: Газизов Газетдин

Смерть
Неизвестно

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