Газизова Гайнижихан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Газизова) Зайнаб
Отец ребёнка: Газизов Газетдин
Рождение ребёнка
1913
Сын: Газизов Аюп
Отец ребёнка: Газизов Газетдин
Рождение ребёнка
1914
Сын: Газизов Шогаеп
Отец ребёнка: Газизов Газетдин
Рождение ребёнка
15.07.1915
Сын: Газизов Юсуп
Отец ребёнка: Газизов Газетдин
Смерть
Неизвестно