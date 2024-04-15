Лемешенко (Горбатенко) Евдокия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения21.02.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1887 ст.
Крещение
22.02.1887 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FDBM?i=138&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
06.06.1905 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSS-79RP-C?i=87&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
11.07.1907 ст.
Михаил Григорьевич Черненко
Смерть
Неизвестно