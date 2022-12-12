Талдыкина (Антюхина) Фекла Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТалдыкина (Антюхина) Фекла Митрофановна

Талдыкина (Антюхина) Фекла Митрофановна

avatar

Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.02.1905 ст.

Сын: Талдыкин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Талдыкин Николай Васильевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.11.1906 ст.

Дочь: Талдыкина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Талдыкин Николай Васильевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Талдыкина Любовь

Отец ребёнка: Талдыкин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
22.06.1911 ст.

Сын: Талдыкин Петр Николаевич

Отец ребёнка: Талдыкин Николай Васильевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.12.1918

Дочь: Талдыкина Анна Николаевна

Отец ребёнка: Талдыкин Николай Васильевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close