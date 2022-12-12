Талдыкина (Антюхина) Фекла Митрофановна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1905 ст.
Сын: Талдыкин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Талдыкин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
21.11.1906 ст.
Дочь: Талдыкина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Талдыкин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Талдыкина Любовь
Отец ребёнка: Талдыкин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
22.06.1911 ст.
Отец ребёнка: Талдыкин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
04.12.1918
Дочь: Талдыкина Анна Николаевна
Отец ребёнка: Талдыкин Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно