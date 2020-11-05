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Мышляев Юрий Игоревич

Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

04.08.1960

Дата смерти

05.11.2020

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

1935 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1988 г.р.

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1960

Отец: Мышляев Игорь Павлович

Мать: Мышляева Зоя Потаповна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
23.05.1979

Жена: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.10.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.06.1988

Сын: Мышляев Игорь Юрьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
05.11.2020
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