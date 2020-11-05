Мышляев Юрий Игоревич
Место рождения
Дата рождения04.08.1960
Дата смерти05.11.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1960
Отец: Мышляев Игорь Павлович
Мать: Мышляева Зоя Потаповна
Бракосочетание
23.05.1979
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.10.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.06.1988
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.11.2020