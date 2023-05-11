Ярцев Николай Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ярцева Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Ярцева Устинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ярцева Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Ярцева Устинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ярцева Мария Николаевна
Мать ребёнка: Ярцева Устинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ярцева Устинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ярцева Александра Николаевна
Мать ребёнка: Ярцева Устинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Ярцева Устинья Тимофеевна
Смерть
1932