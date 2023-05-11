Ярцев Николай Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯрцев Николай Ильич

Ярцев Николай Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ярцева Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Ярцева Устинья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ярцева Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Ярцева Устинья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ярцева Мария Николаевна

Мать ребёнка: Ярцева Устинья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярцев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Ярцева Устинья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ярцева Александра Николаевна

Мать ребёнка: Ярцева Устинья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Ярцев Павел Николаевич

Мать ребёнка: Ярцева Устинья Тимофеевна

Смерть
1932

Мы используем куки для улучшения работы сайта.