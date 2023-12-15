Протасов (Протасов) Яков Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смерти06.08.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
08.11.1848
Рождение ребёнка
1851
Сын: Протасов Константин Яковлевич
Мать ребёнка: Протасова Агапия Николаевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Протасова) Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Протасова Агапия Николаевна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Протасов (Протасов) Евфим Яковлевич
Мать ребёнка: Протасова Агапия Николаевна
Рождение ребёнка
01.03.1858
Дочь: (Протасова) Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Протасова Агапия Николаевна
Рождение ребёнка
?.06.1861
Мать ребёнка: Протасова Агапия Николаевна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Протасов Никита Яковлевич
Мать ребёнка: Протасова Агапия Николаевна
Рождение ребёнка
21.01.1867
Сын: Протасов (Протасов) Ефрем Яковлевич
Мать ребёнка: Протасова Агапия Николаевна
Рождение ребёнка
16.10.1869
Сын: Протасов (Протасов) Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Протасова Агапия Николаевна
Смерть
06.08.1892