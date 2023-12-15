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Протасов (Протасов) Яков Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

06.08.1892

Пол

Мужской

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Протасов Василий Иванович

Мать: Протасова Наталья Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
08.11.1848

Жена: Протасова Агапия Николаевна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Протасов Константин Яковлевич

Мать ребёнка: Протасова Агапия Николаевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Протасова) Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Протасова Агапия Николаевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Протасов (Протасов) Евфим Яковлевич

Мать ребёнка: Протасова Агапия Николаевна

Рождение ребёнка
01.03.1858

Дочь: (Протасова) Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Протасова Агапия Николаевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.06.1861

Сын: Протасов Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Протасова Агапия Николаевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Протасов Никита Яковлевич

Мать ребёнка: Протасова Агапия Николаевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.01.1867

Сын: Протасов (Протасов) Ефрем Яковлевич

Мать ребёнка: Протасова Агапия Николаевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.10.1869

Сын: Протасов (Протасов) Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Протасова Агапия Николаевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
06.08.1892
Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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