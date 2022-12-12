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Тищенко Иван Афанасьевич

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Место рождения

Райгородок

Дата рождения

03.08.1917

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная награда
24.07.1943
Медаль "За боевые заслуги"
Военная награда
04.11.1943
Свистуново, Дніпропетровська область
медаль "За отвагу" Гвардии красноармеец 3-й минроты в период с 21 по 22июля 1943 г. под сильным огнем противника бесперебойно обеспечивал роту боеприпасами, питанием и неоднократно принимал участие в ... Показать все
Военная служба
С 1943 по 1945
3й Украинский фронт, 57 гвардейская стрелковая дивизия, 1 гвардейская армия
Военная награда
09.05.1945
Медаль "За Победу на Германией"
Смерть
1985
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