Тищенко Иван Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения03.08.1917
Дата смерти1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная награда
24.07.1943
Медаль "За боевые заслуги"
Военная награда
04.11.1943
Свистуново, Дніпропетровська область
медаль "За отвагу" Гвардии красноармеец 3-й минроты в период с 21 по 22июля 1943 г. под сильным огнем противника бесперебойно обеспечивал роту боеприпасами, питанием и неоднократно принимал участие в ... Показать все
Военная служба
С 1943 по 1945
3й Украинский фронт, 57 гвардейская стрелковая дивизия, 1 гвардейская армия
Военная награда
09.05.1945
Медаль "За Победу на Германией"
Смерть
1985