Лупоносов Яков Алексеевич
Место рожденияг. Актюбинск, Казахстан
Дата рождения03.11.1950
Дата смерти12.03.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Актюбинск, Казахстан
Бракосочетание
20.?.2016
Жена: скрыто настройками приватности
г. Димитровград, Ульяновская обл.
Смерть
12.03.2018
г. Димитровград, Ульяновская обл.