Лупоносов Яков Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лупоносов Яков Алексеевич

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Место рождения

г. Актюбинск, Казахстан

Дата рождения

03.11.1950

Дата смерти

12.03.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Актюбинск, Казахстан
Бракосочетание
20.?.2016

Жена: скрыто настройками приватности

г. Димитровград, Ульяновская обл.
Смерть
12.03.2018
г. Димитровград, Ульяновская обл.
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