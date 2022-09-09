Шилкина Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШилкина Галина

Шилкина Галина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шилкина Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Шилкин Николай Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шилкина Марина Николаевна

Отец ребёнка: Шилкин Николай Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шилкин Николай Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шилкин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Шилкин Николай Владимирович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close