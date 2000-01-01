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Варвара
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1805
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Родион
1772 г.р.
Мать
Настасья Федорова
1770 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец:
Родион
Мать:
Настасья Федорова
Смерть
Неизвестно
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