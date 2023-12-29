Ступин Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ступин Александр
Мать ребёнка: Ступина Марина
Становой Колодезь, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ступина Марина
Рождение ребёнка
23.08.1927
Сын: Ступин Владимир
Мать ребёнка: Ступина Марина
Смерть
Неизвестно