Ступин Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступин Илья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ступин Александр

Мать ребёнка: Ступина Марина

Становой Колодезь, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ступина Марина

Рождение ребёнка
23.08.1927

Сын: Ступин Владимир

Мать ребёнка: Ступина Марина

Смерть
Неизвестно

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