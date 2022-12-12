Салманов Иван Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805 ст.
Дата смертиДо 1858
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 ст.
Отец: Салманов Петр Емельянов
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1823 ст.
Рождение ребёнка
25.04.1830 ст.
Мать ребёнка: Салманова Авдотья Левотиева
Рождение ребёнка
17.11.1831 ст.
Мать ребёнка: Салманова Авдотья Левотиева
Рождение ребёнка
17.03.1834 ст.
Сын: Салманов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Салманова Авдотья Левотиева
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.05.1838 ст.
Мать ребёнка: Салманова Авдотья Левотиева
Рождение ребёнка
27.02.1840 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Салманова Авдотья Левотиева
Рождение ребёнка
14.11.1843 ст.
Сын: Салманов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Салманова Авдотья Левотиева
Смерть
До 1858