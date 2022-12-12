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Салманов Иван Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805 ст.

Дата смерти

До 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 ст.

Отец: Салманов Петр Емельянов

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1823 ст.

Жена: Салманова Авдотья Левотиева

Рождение ребёнка
25.04.1830 ст.

Сын: Салманов Егор Иванович

Мать ребёнка: Салманова Авдотья Левотиева

Рождение ребёнка
17.11.1831 ст.

Сын: Салманов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Салманова Авдотья Левотиева

Рождение ребёнка
17.03.1834 ст.

Сын: Салманов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Салманова Авдотья Левотиева

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.05.1838 ст.

Сын: Салманов Иоанн Иванович

Мать ребёнка: Салманова Авдотья Левотиева

Рождение ребёнка
27.02.1840 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Салманова Авдотья Левотиева

Рождение ребёнка
14.11.1843 ст.

Сын: Салманов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Салманова Авдотья Левотиева

Смерть
До 1858
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