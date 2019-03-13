Определенова (Серебрякова) Клавдия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1906
Дата смерти10.06.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Определенов Николай Иванович
Отец ребёнка: Определенов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Определенова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Определенов Иван Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Черусти, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
12.04.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Определенов Иван Михайлович
Смерть
10.06.1992