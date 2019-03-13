Определенова (Серебрякова) Клавдия Петровна 13.03.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Определенова (Серебрякова) Клавдия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1906

Дата смерти

10.06.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Определенов Николай Иванович

Отец ребёнка: Определенов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Определенова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Определенов Иван Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Черусти, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
12.04.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Определенов Иван Михайлович

Смерть
10.06.1992

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