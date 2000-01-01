Смирнов Лев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Лев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Смирнова Галина Львовна

Мать ребёнка: Генералова Нина Михайловна

Рождение ребёнка
28.08.1951

Сын: Смирнов Николай Львович

Мать ребёнка: Генералова Нина Михайловна

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Смирнова Татьяна Львовна

Мать ребёнка: Генералова Нина Михайловна

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