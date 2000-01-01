Смирнов Лев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Смирнова Галина Львовна
Мать ребёнка: Генералова Нина Михайловна
Рождение ребёнка
28.08.1951
Мать ребёнка: Генералова Нина Михайловна
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Смирнова Татьяна Львовна
Мать ребёнка: Генералова Нина Михайловна