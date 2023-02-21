Калинин Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1947
Сын: Калинин Станислав Иванович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно