Калинин Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинин Иван Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Калинина Евдокия Кузминична

Рождение ребёнка
1947

Сын: Калинин Станислав Иванович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Валерий Иванович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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