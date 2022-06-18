Летягина (Сарычева) Лариса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛетягина (Сарычева) Лариса Михайловна

Летягина (Сарычева) Лариса Михайловна

avatar

Место рождения

Яровое, Половинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

07.08.1971

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1971

Отец: Сарычев Михаил Кирилович

Мать: Сарычева Любовь Александровна

Яровое, Половинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
1997

Муж: Летягин (Пынзарь) Альберт Михайлович

Рождение ребёнка
21.05.1998

Дочь: Янбаева (Летягина) Мария Альбертовна

Отец ребёнка: Летягин (Пынзарь) Альберт Михайлович

Половинное, Половинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
18.01.2001

Сын: Летягин Михаил Альбертович

Отец ребёнка: Летягин (Пынзарь) Альберт Михайлович

Булдак, Половинский муниципальный район, Курганская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.