Летягина (Сарычева) Лариса Михайловна
Место рождения
Дата рождения07.08.1971
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1971
Бракосочетание
1997
Рождение ребёнка
21.05.1998
Дочь: Янбаева (Летягина) Мария Альбертовна
Отец ребёнка: Летягин (Пынзарь) Альберт Михайлович
Половинное, Половинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
18.01.2001
Сын: Летягин Михаил Альбертович
Отец ребёнка: Летягин (Пынзарь) Альберт Михайлович
Булдак, Половинский муниципальный район, Курганская область