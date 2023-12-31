Солущева Марья Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солущева Марья Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Ананьин Егор Афанасьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Анна Евстратова

Отец ребёнка: Солущев Евстратий Ильин

Полковая слобода
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Анна Евстратова

Отец ребёнка: Солущев Евстратий Ильин

Полковая слобода
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Ульева Анастасия Евстратиева

Отец ребёнка: Солущев Евстратий Ильин

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Сметанина Афимья Евстратиева

Отец ребёнка: Солущев Евстратий Ильин

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1770

Сын: Солущев Лаврентий Евстратов

Отец ребёнка: Солущев Евстратий Ильин

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1773

Сын: Солущев Петр Евстратиев

Отец ребёнка: Солущев Евстратий Ильин

с. Полковая слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солущев Евстратий Ильин

Смерть
1790
с. Полковая слобода
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