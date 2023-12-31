Солущева Марья Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти1790
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Ананьин Егор Афанасьев
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Анна Евстратова
Отец ребёнка: Солущев Евстратий Ильин
Полковая слобода
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Анна Евстратова
Отец ребёнка: Солущев Евстратий Ильин
Полковая слобода
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Ульева Анастасия Евстратиева
Отец ребёнка: Солущев Евстратий Ильин
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Сметанина Афимья Евстратиева
Отец ребёнка: Солущев Евстратий Ильин
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1770
Сын: Солущев Лаврентий Евстратов
Отец ребёнка: Солущев Евстратий Ильин
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Солущев Евстратий Ильин
с. Полковая слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1790
с. Полковая слобода