петрова (Петрова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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петрова (Петрова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Петров Филипп Савельевич

Отец ребёнка: Петров Савва Романов

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
1855

Муж: Петров Савва Романов

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Добрышева Дарья Савельевна

Отец ребёнка: Петров Савва Романов

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Петров Илья Савельевич

Отец ребёнка: Петров Савва Романов

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
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