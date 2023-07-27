петрова (Петрова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Петров Савва Романов
Бракосочетание
1855
Муж: Петров Савва Романов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Добрышева Дарья Савельевна
Отец ребёнка: Петров Савва Романов
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Петров Савва Романов
Смерть
Неизвестно