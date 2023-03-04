Братухина (Кислицына) Епистимия Агафоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиПосле 1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Лобастова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Братухин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1752
Сын: Братухин Алексей Петрович
Отец ребёнка: Братухин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Братухин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1758
Сын: Братухин Поликарп Петрович
Отец ребёнка: Братухин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Братухин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Братухин Пётр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1765