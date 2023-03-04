Братухина (Кислицына) Епистимия Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Братухина (Кислицына) Епистимия Агафоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

После 1765

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Лобастова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Братухин Пётр Иванович

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Братухин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Братухин Пётр Иванович

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Братухин Семён Петрович

Отец ребёнка: Братухин Пётр Иванович

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Братухин Поликарп Петрович

Отец ребёнка: Братухин Пётр Иванович

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Братухин Антон Петрович

Отец ребёнка: Братухин Пётр Иванович

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Братухин Яков Петрович

Отец ребёнка: Братухин Пётр Иванович

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Братухин Пётр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1765
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