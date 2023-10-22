Ласькова ...
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1920 по 1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Ласькова Анна Стефановна
Отец ребёнка: Ласьков Стефан Филиппович
Игнатовка, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
С 1920 по 1922
Предположительно похоронена была на кладбище в д. Лукаво