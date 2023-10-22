Ласькова ... — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ласькова ...

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1920 по 1922

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Ласькова Анна Стефановна

Отец ребёнка: Ласьков Стефан Филиппович

Игнатовка, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ласьков Стефан Филиппович

Смерть
С 1920 по 1922
Предположительно похоронена была на кладбище в д. Лукаво
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