Мякеляева Агрипина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мякеляева Агрипина Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мякеляев Трофим Егорович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Мякеляев Максим Трофимович

Отец ребёнка: Мякеляев Трофим Егорович

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Мякеляева Евдокия Трофимовна

Отец ребёнка: Мякеляев Трофим Егорович

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Мякеляева Акилина Трофимовна

Отец ребёнка: Мякеляев Трофим Егорович

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Мякеляева Настасья Трофимовна

Отец ребёнка: Мякеляев Трофим Егорович

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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