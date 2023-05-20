Мякеляева Агрипина Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Сын: Мякеляев Максим Трофимович
Отец ребёнка: Мякеляев Трофим Егорович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Мякеляева Евдокия Трофимовна
Отец ребёнка: Мякеляев Трофим Егорович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Мякеляева Акилина Трофимовна
Отец ребёнка: Мякеляев Трофим Егорович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мякеляева Настасья Трофимовна
Отец ребёнка: Мякеляев Трофим Егорович
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно