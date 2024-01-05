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Стуканский Алексей Григорьевич
Стуканский Алексей Григорьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.04.1974
Пол
Мужской
Отец
Стуканский Григорий Федорович
1948 г.р.
Мать
Мирошникова Людмила Владимировна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1974
Отец:
Стуканский Григорий Федорович
Мать:
Мирошникова Людмила Владимировна
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