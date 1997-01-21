Харитонов Эдуард Венниаминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонов Эдуард Венниаминович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1962

Дата смерти

21.01.1997

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1985

Дочь: Валерия Эдуардовна

Мать ребёнка: Харитонова Вера Владимировна

Рождение ребёнка
05.05.1988

Сын: Харитонов Алексей Эдуардович

Мать ребёнка: Харитонова Вера Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харитонова Вера Владимировна

Смерть
21.01.1997
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