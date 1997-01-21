Харитонов Эдуард Венниаминович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1962
Дата смерти21.01.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1985
Дочь: Валерия Эдуардовна
Мать ребёнка: Харитонова Вера Владимировна
Рождение ребёнка
05.05.1988
Сын: Харитонов Алексей Эдуардович
Мать ребёнка: Харитонова Вера Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.01.1997