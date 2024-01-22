Гликерия Данилова
Место рождения
Дата рождения1793 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.
Отец: Даниил Алексеев
Мать: Агафья Митрофанова
Бракосочетание
19.01.1810 ст.
Муж: Степан Григорьев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.10.1814 ст.
Дочь: Пелагея Степанова
Отец ребёнка: Степан Григорьев
Рождение ребёнка
1818 ст.
Сын: Василий Степанов
Отец ребёнка: Степан Григорьев
Рождение ребёнка
29.03.1820 ст.
Дочь: Мария Степанова
Отец ребёнка: Степан Григорьев
Рождение ребёнка
21.02.1824 ст.
Отец ребёнка: Степан Григорьев
Рождение ребёнка
30.06.1827 ст.
Отец ребёнка: Степан Григорьев
Смерть
Неизвестно