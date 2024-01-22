Гликерия Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГликерия Данилова

Гликерия Данилова

Место рождения

Макарово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1793 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.

Отец: Даниил Алексеев

Мать: Агафья Митрофанова

Макарово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
19.01.1810 ст.

Муж: Степан Григорьев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.10.1814 ст.

Дочь: Пелагея Степанова

Отец ребёнка: Степан Григорьев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1818 ст.

Сын: Василий Степанов

Отец ребёнка: Степан Григорьев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.03.1820 ст.

Дочь: Мария Степанова

Отец ребёнка: Степан Григорьев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.02.1824 ст.

Сын: Соколов Василий Степанов

Отец ребёнка: Степан Григорьев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.06.1827 ст.

Сын: Шуриков Филипп Степанов

Отец ребёнка: Степан Григорьев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.