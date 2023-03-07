Салтанов Ларион
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Салтанов Григорий Ларионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Зубарева Евдокия Ларионовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Салтанов Тимофей Ларионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салтанов Захар Ларионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грошева Марья Ларионовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салтанов Василий Ларионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салтанов Игнатий Ларионович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно