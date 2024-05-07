Саченкова Валентина Васильевна 26.08.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Саченкова Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1969

Сын: Саченков Алексей Викторович

Отец ребёнка: Саченков Виктор Федорович

Рождение ребёнка
08.11.1975

Сын: Саченков Александр Викторович

Отец ребёнка: Саченков Виктор Федорович

Смерть
Неизвестно

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