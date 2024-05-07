Саченкова Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1969
Сын: Саченков Алексей Викторович
Отец ребёнка: Саченков Виктор Федорович
Рождение ребёнка
08.11.1975
Сын: Саченков Александр Викторович
Отец ребёнка: Саченков Виктор Федорович
Смерть
Неизвестно