Валова Авдотья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти17.03.1870 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Иван
Рождение ребёнка
1824
Сын: Валов Яков Андреевич
Отец ребёнка: Валов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Валова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Валов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Валов Иван Андреевич
Отец ребёнка: Валов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Валова Авдотья Андреевна
Отец ребёнка: Валов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Валов Андрей Иванович
Смерть
17.03.1870 ст.