Валова Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валова Авдотья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

17.03.1870 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Валов Яков Андреевич

Отец ребёнка: Валов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Валова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Валов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Валов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Валов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Валова Авдотья Андреевна

Отец ребёнка: Валов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Валов Илларион Андреевич

Отец ребёнка: Валов Андрей Иванович

Смерть
17.03.1870 ст.
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