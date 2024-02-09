Сафина Хатимэ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафина Хатимэ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафина Савья Сафовна

Отец ребёнка: Сафин Сафа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафин Минзия Сафинович

Отец ребёнка: Сафин Сафа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафин Рафис Сафинович

Отец ребёнка: Сафин Сафа

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафин Сафа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафин Мидхат Сафиевич

Отец ребёнка: Сафин Сафа

Смерть
Неизвестно
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