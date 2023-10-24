Мельников Евгений Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Евгений Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.2019

Сын: Дудин Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.10.2022

Сын: Мельников Максим Евгеньевич

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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