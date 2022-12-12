Костылева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костылева Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

нет данных
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Костылева Александра Георгиевна

Отец ребёнка: Костылев Георгий Моисеевич

Копеецкая, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.03.1900

Дочь: Костылева Клавдия Георгиевна

Отец ребёнка: Костылев Георгий Моисеевич

Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костылев Георгий Моисеевич

Смерть
Неизвестно
нет данных
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