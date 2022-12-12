Костылева Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
нет данных
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Костылева Александра Георгиевна
Отец ребёнка: Костылев Георгий Моисеевич
Копеецкая, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.03.1900
Дочь: Костылева Клавдия Георгиевна
Отец ребёнка: Костылев Георгий Моисеевич
Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
нет данных