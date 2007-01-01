Кропотухин Мирон
Место рожденияРоссия, рамонский р-н, Масловка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, рамонский р-н, Масловка
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Осипова Александра Мироновна
Мать ребёнка: Кропотухина ?
Россия, рамонский р-н, Масловка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слепокурова Екатерина
Мать ребёнка: Кропотухина ?
Россия, село Князево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кропотухин Андрей
Мать ребёнка: Кропотухина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маликова Полина
Мать ребёнка: Кропотухина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия (Нюся)
Мать ребёнка: Кропотухина ?
Смерть
Неизвестно