Кропотухин Мирон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКропотухин Мирон

Кропотухин Мирон

avatar

Место рождения

Россия, рамонский р-н, Масловка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, рамонский р-н, Масловка
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Осипова Александра Мироновна

Мать ребёнка: Кропотухина ?

Россия, рамонский р-н, Масловка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слепокурова Екатерина

Мать ребёнка: Кропотухина ?

Россия, село Князево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кропотухин Андрей

Мать ребёнка: Кропотухина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маликова Полина

Мать ребёнка: Кропотухина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия (Нюся)

Мать ребёнка: Кропотухина ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close