Dorothea
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Elisabetha
Отец ребёнка: Riedinger Jakob
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Riedinger Franz
Отец ребёнка: Riedinger Jakob
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Franziska
Отец ребёнка: Riedinger Jakob
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Riedinger Johann
Отец ребёнка: Riedinger Jakob