Dorothea — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Dorothea

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1847 г.р.
Около 1852 г.р.
Около 1855 г.р.
Около 1857 г.р.

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ЯМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Elisabetha

Отец ребёнка: Riedinger Jakob

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Riedinger Franz

Отец ребёнка: Riedinger Jakob

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Franziska

Отец ребёнка: Riedinger Jakob

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Riedinger Johann

Отец ребёнка: Riedinger Jakob

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