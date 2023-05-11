Бачило Юста — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бачило Юста

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Бачило Федор Николаевич

Отец ребёнка: Бачило Николай Васильевич

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Бачило Борис Николаевич

Отец ребёнка: Бачило Николай Васильевич

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Грипина Николаевна

Отец ребёнка: Бачило Николай Васильевич

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Прузына Николаевна

Отец ребёнка: Бачило Николай Васильевич

Ялча, Червенский район, Минская область
Место жительства
1834
Ялча, Червенский район, Минская область
дом №8
Место жительства
?.10.1850
Ялча, Червенский район, Минская область
дом №8
Место жительства
10.05.1858
Ялча, Червенский район, Минская область
дом №8
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бачило Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
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