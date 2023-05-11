Бачило Юста
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Бачило Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Бачило Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Грипина Николаевна
Отец ребёнка: Бачило Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Прузына Николаевна
Отец ребёнка: Бачило Николай Васильевич
Место жительства
1834
дом №8
Место жительства
?.10.1850
дом №8
Место жительства
10.05.1858
дом №8
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно