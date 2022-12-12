Сахаров Андрей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения21.05.1921
Дата смерти14.12.1989
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1921
Отец: Сахаров Дмитрий
Мать: Сахарова Екатерина
Место жительства
С 1941
Ашхабад
Место жительства
С 1942 по 1944
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Место жительства
С 1942 по 1942
Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сахарова Клавдия
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сахарова Клавдия
Рождение ребёнка
1957
Сын: Сахаров Дмитрий
Мать ребёнка: Сахарова Клавдия
Место жительства
С 1980 по 1986
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1986
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сахарова Клавдия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.12.1989