Солодова (Базанова) Евдокея
Место рожденияд. Фомино тонкинского р-на Горьковской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Базанов Меркулий
Мать: Капитолина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солодов Юрий
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно