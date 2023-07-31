Солодова (Базанова) Евдокея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодова (Базанова) Евдокея

Место рождения

д. Фомино тонкинского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Базанов Меркулий

Мать: Капитолина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солодов Юрий

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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