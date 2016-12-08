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Виниченко Максим Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Виниченко Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1932

Дочь: Сущенко Александра Максимовна

Мать ребёнка: Виниченко Надежда Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лещенок Елена Максимовна

Мать ребёнка: Виниченко Надежда Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сотникова Матрёна Максимовна

Мать ребёнка: Виниченко Надежда Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виниченко Владимир Максимович

Мать ребёнка: Виниченко Надежда Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виниченко Василий Максимович

Мать ребёнка: Виниченко Надежда Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виниченко Фёдор Максимович

Мать ребёнка: Виниченко Надежда Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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