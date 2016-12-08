Виниченко Максим Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Виниченко Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1932
Дочь: Сущенко Александра Максимовна
Мать ребёнка: Виниченко Надежда Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лещенок Елена Максимовна
Мать ребёнка: Виниченко Надежда Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сотникова Матрёна Максимовна
Мать ребёнка: Виниченко Надежда Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виниченко Владимир Максимович
Мать ребёнка: Виниченко Надежда Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виниченко Василий Максимович
Мать ребёнка: Виниченко Надежда Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виниченко Фёдор Максимович
Мать ребёнка: Виниченко Надежда Игнатьевна
Смерть
Неизвестно