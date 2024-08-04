Гапонова (Орехова) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.06.1985
Сын: Гапонов Роман Владимирович
Отец ребёнка: Гапонов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
12.06.1994
Сын: Гапонов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Гапонов Владимир Николаевич