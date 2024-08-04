Гапонова (Орехова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гапонова (Орехова) Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1964

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гапонов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
17.06.1985

Сын: Гапонов Роман Владимирович

Отец ребёнка: Гапонов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
12.06.1994

Сын: Гапонов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Гапонов Владимир Николаевич

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