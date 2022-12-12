Кайгородова (Знаменщикова) Агафья Михайловна
Место рожденияМало Сорокино
Дата рождения09.02.1841
Дата смерти06.09.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Мало Сорокино
Рождение ребёнка
26.10.1866
Сын: Кайгородов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Кайгородов Михаил Аввакумович
Лазариха, Ишимский округ, Тобольская губерния
Смерть
06.09.1895