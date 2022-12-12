Кайгородова (Знаменщикова) Агафья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайгородова (Знаменщикова) Агафья Михайловна

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Место рождения

Мало Сорокино

Дата рождения

09.02.1841

Дата смерти

06.09.1895

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Мало Сорокино
Рождение ребёнка
26.10.1866

Сын: Кайгородов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Кайгородов Михаил Аввакумович

Лазариха, Ишимский округ, Тобольская губерния
Смерть
06.09.1895
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