Поляков Григорий Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рось Елизавета Григорьевна
Мать ребёнка: Полякова Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: Полякова Федосья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Баранчинский, Кушвинский, Свердловская область