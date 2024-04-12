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Поляков Григорий Иванович

Место рождения

Слобода Волчья, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Слобода Волчья, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рось Елизавета Григорьевна

Мать ребёнка: Полякова Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: Полякова Федосья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Федосья Ивановна

Смерть
Неизвестно
Баранчинский, Кушвинский, Свердловская область
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