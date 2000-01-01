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Чередов Осип Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Чередов Иван Петрович

Мать: Чередова Мелания Петровна

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Чередов Никита Осипович

Мать ребёнка: Чередова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Фёкла Осиповна

Мать ребёнка: Чередова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Чередов Иван Осипович

Мать ребёнка: Чередова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Федосья Осиповна

Мать ребёнка: Чередова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Матрёна Осиповна

Мать ребёнка: Чередова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Дарья Осиповна

Мать ребёнка: Чередова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Катерина Осиповна

Мать ребёнка: Чередова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1778 ст.

Дочь: Лукерья Осиповна

Мать ребёнка: Чередова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Чередов Влас Осипович

Мать ребёнка: Чередова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Чередов Лаврентий Осипович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Евдокия Васильевна

Смерть
1825
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