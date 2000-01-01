Чередов Осип Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1745
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: Чередов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Около 1764
Мать ребёнка: Чередова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Фёкла Осиповна
Мать ребёнка: Чередова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1768
Мать ребёнка: Чередова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Федосья Осиповна
Мать ребёнка: Чередова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Матрёна Осиповна
Мать ребёнка: Чередова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Дарья Осиповна
Мать ребёнка: Чередова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Катерина Осиповна
Мать ребёнка: Чередова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1778 ст.
Дочь: Лукерья Осиповна
Мать ребёнка: Чередова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1779
Мать ребёнка: Чередова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Чередов Лаврентий Осипович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1825