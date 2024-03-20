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Rumm Jaak /Jakob/

Место рождения

Võisiku, Põltsamaa vald, Jõgevamaa, Эстония

Дата рождения

29.07.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1860 г.р.

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Võisiku, Põltsamaa vald, Jõgevamaa, Эстония
Бракосочетание
?.02.1884

Жена: Rumm Ann

Puhja
Рождение ребёнка
13.01.1885

Сын: Rumm August

Мать ребёнка: Rumm Ann

Neu-Nüggen, Sillamatsi
Рождение ребёнка
30.10.1889

Сын: Ruusmäe (rumm) Karl

Мать ребёнка: Rumm Ann

Kärevere
Рождение ребёнка
27.11.1897

Дочь: Alwine

Мать ребёнка: Rumm Ann

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Rumm Gustav

Мать ребёнка: Rumm Ann

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Rumm Oskar

Мать ребёнка: Rumm Ann

Смерть
Неизвестно
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