Rumm Jaak /Jakob/
Место рожденияVõisiku, Põltsamaa vald, Jõgevamaa, Эстония
Дата рождения29.07.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
?.02.1884
Жена: Rumm Ann
Puhja
Рождение ребёнка
13.01.1885
Сын: Rumm August
Мать ребёнка: Rumm Ann
Neu-Nüggen, Sillamatsi
Рождение ребёнка
30.10.1889
Сын: Ruusmäe (rumm) Karl
Мать ребёнка: Rumm Ann
Kärevere
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Rumm Gustav
Мать ребёнка: Rumm Ann
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Rumm Oskar
Мать ребёнка: Rumm Ann
Смерть
Неизвестно