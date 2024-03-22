Ginda — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиGinda

Ginda

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1791

Сын: Akselrod Nokhim

Отец ребёнка: Akselrod Israel (Srol)

Рождение ребёнка
1803

Сын: Akselrod Shlioma (Samuel)

Отец ребёнка: Akselrod Israel (Srol)

Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Akselrod Israel (Srol)

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.