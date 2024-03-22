Ginda
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1791
Сын: Akselrod Nokhim
Отец ребёнка: Akselrod Israel (Srol)
Рождение ребёнка
1803
Сын: Akselrod Shlioma (Samuel)
Отец ребёнка: Akselrod Israel (Srol)
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно