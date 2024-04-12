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Фролов Михаил Иванович

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Место рождения

Криулино, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Криулино, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
28.03.1961

Сын: Фролов Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Электросталь, Электросталь, Московская область
Рождение ребёнка
24.12.1969

Сын: Фролов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Фролова Тамара Дмитриевна

Электросталь, Электросталь, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Тамара Дмитриевна

Смерть
1986
Электросталь, Электросталь, Московская область
Кладбище: Казанское Адрес кладбища: Московская область, г.о. Павловский Посад, с. Казанское, № 1к,;З/У 1Л Муниципальное образование: Городской округ Павловский Посад Вид места захоронения: Семейное (р... Показать все
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