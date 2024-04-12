Фролов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1961
Сын: Фролов Геннадий Михайлович
Рождение ребёнка
24.12.1969
Сын: Фролов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Фролова Тамара Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1986
Кладбище: Казанское Адрес кладбища: Московская область, г.о. Павловский Посад, с. Казанское, № 1к,;З/У 1Л Муниципальное образование: Городской округ Павловский Посад Вид места захоронения: Семейное (р... Показать все