Насаев Шамиль Шайхулович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1931
Дата смерти12.07.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1931
Рождение ребёнка
01.11.1956
Дочь: Насаева Сафура Шамильевна
Мать ребёнка: Насаева (Шамсутдинова) Сазида Мутыковна
Рождение ребёнка
13.08.1961
Дочь: Мадьямова (Насаева) Василя Шамильевна
Мать ребёнка: Насаева (Шамсутдинова) Сазида Мутыковна
Смерть
12.07.1964
Рождение ребёнка
18.01.1965
Дочь: Газизова Альфия Шамильевна
Мать ребёнка: Насаева (Шамсутдинова) Сазида Мутыковна