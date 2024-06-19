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Насаев Шамиль Шайхулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1931

Дата смерти

12.07.1964

Пол

Мужской

Добавил:

вм
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1931

Отец: Насаев Шайхуль Ильясович

Мать: Насаева (Мадьямова) Гульяухар -

Рождение ребёнка
01.11.1956

Дочь: Насаева Сафура Шамильевна

Мать ребёнка: Насаева (Шамсутдинова) Сазида Мутыковна

Рождение ребёнка
13.08.1961

Дочь: Мадьямова (Насаева) Василя Шамильевна

Мать ребёнка: Насаева (Шамсутдинова) Сазида Мутыковна

Смерть
12.07.1964
Рождение ребёнка
18.01.1965

Дочь: Газизова Альфия Шамильевна

Мать ребёнка: Насаева (Шамсутдинова) Сазида Мутыковна

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