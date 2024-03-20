Perdel (Pütsep) Juula
Место рожденияTähtvere
Дата рождения11.02.1872
Дата смерти25.10.1933
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1872
Отец: Pütsep Jaan
Tähtvere
Рождение ребёнка
16.11.1898
Дочь: Enman Anna Marie
Отец ребёнка: Perdel Juhan (Johann)
Рождение ребёнка
02.10.1901
Дочь: Adele Rosalie
Отец ребёнка: Perdel Juhan (Johann)
Рождение ребёнка
09.08.1904
Сын: Perdel Elmar Eduard
Отец ребёнка: Perdel Juhan (Johann)
Рождение ребёнка
18.11.1908
Отец ребёнка: Perdel Juhan (Johann)
Рождение ребёнка
10.04.1911
Дочь: Amanda Rosalie
Отец ребёнка: Perdel Juhan (Johann)
Рождение ребёнка
07.05.1915
Отец ребёнка: Perdel Juhan (Johann)
Смерть
25.10.1933