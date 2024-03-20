Perdel (Pütsep) Juula — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Perdel (Pütsep) Juula

Место рождения

Tähtvere

Дата рождения

11.02.1872

Дата смерти

25.10.1933

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1872

Отец: Pütsep Jaan

Мать: не указана

Tähtvere
Рождение ребёнка
16.11.1898

Дочь: Enman Anna Marie

Отец ребёнка: Perdel Juhan (Johann)

Рождение ребёнка
02.10.1901

Дочь: Adele Rosalie

Отец ребёнка: Perdel Juhan (Johann)

Рождение ребёнка
09.08.1904

Сын: Perdel Elmar Eduard

Отец ребёнка: Perdel Juhan (Johann)

Рождение ребёнка
18.11.1908

Сын: Perdel (agala) Voldemar

Отец ребёнка: Perdel Juhan (Johann)

Рождение ребёнка
10.04.1911

Дочь: Amanda Rosalie

Отец ребёнка: Perdel Juhan (Johann)

Рождение ребёнка
07.05.1915

Сын: Perdel Rudolf Johannes

Отец ребёнка: Perdel Juhan (Johann)

Смерть
25.10.1933
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